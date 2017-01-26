В РФ могут запретить называть детей нелепыми именами

СУХУМ, 26 янв — Sputnik. В Госдуме в первом чтении могут принять закон о запрете родителям давать своим детям нелепые и нецензурные имена, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия.

Данный законопроект намерен рекомендовать парламентариям Комитет по госстроительству и законодательству.

По данному законопроекту, имя не может состоять из цифровых либо буквенных обозначений, символов, аббревиатур, содержать ненормативную лексику, а также указывать на ранг или должность.

В пояснительной записке к законопроекту приводятся необычные имена, дававшиеся детям в Москве: Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Принцесса Даниэлла, Дельфин и другие.

Депутаты также напомнили историю о мальчике, родители которого уже более десяти лет не могут оформить на него документы, поскольку отец и мать решили назвать ребенка БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных – Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года).

Парламентарии не исключают, что ко второму чтению документ будет доработан: список "запретных" имен может пополниться, в частности, названиями месяцев.