Прощание с Нуланд: больше никаких печенек

СУХУМ, 26 янв — Sputnik. После сообщения об уходе Виктории Нуланд многие заговорили, что Киев потерял поддержку в Госдепартаменте США. И это неудивительно, ведь бывший помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии запомнится, прежде всего, печеньями, которые она раздавала по время акций протеста на Майдане зимой 2014 года. И позднее Нуланд принимала активное участие в политической жизни Украины.

Замдекана факультета политологии МГУ, профессор Игорь Кузнецов назвал уход Виктории Нуланд вполне ожидаемым событием — президент Дональд Трамп меняет не только команду, но и внешнеполитический ракурс.

"В зоне ответственности Виктории Нуланд — Европа, постсоветские страны. Понятно, что здесь теперь будет другая линия. А запомнилась она, наверное, только печеньками на Майдане. Это было очень зрелищно и стало мемом в соцсетях. Запомнят и ее жесткую антироссийскую риторику", — констатировал Кузнецов, отметив, что не считает уход помощника госсекретаря большим событием.

Только ли печеньки?

На самом деле, раздача печенья на Майдане не главная ее заслуга. По мнению директора Центра изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрия Рогулева, Виктория Нуланд играла роль теневого кардинала. Направление ее деятельности – Восточная Европа и Россия – считалось в администрации Обамы одним из самых значимых.

REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY Продлевая жизнь с Трампом

"Воинственный настрой Нуланд отражает неоконсервативный подход во внешней политике. Вместе со своим мужем она горячо отстаивала идею глобального американского доминирования, продвижения американских интересов и их защиты всеми средствами – и военными, и экономическими, какими угодно. Это квинтэссенция активной агрессивно-наступательной политики по продвижению американских интересов", – рассказал Рогулев.

Бывший помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии запомнится в связи с важными, прежде всего, негативными процессами в странах постсоветского пространства. Ее имя, считает политолог, будет ассоциироваться с цветными революциями. Нуланд принимала активное участие в событиях, связанных с политическими кризисами в Грузии, на Украине, в Молдове, Сербии – а в последние годы и в некоторых арабских государствах.

"У нее крайне идеологическая позиция – использование всех подходов, начиная цветными революциями и заканчивая военным давлением. Нуланд следует не идеям, а догмам. И этот догматизм, односторонность и агрессивность дорого обошлись Соединенным Штатам", – отметил политолог.

Баланс интересов как при Рейгане

После вступления в должность президента-бизнесмена Дональда Трампа, который отличается большим реализмом и прагматизмом, американцы изменят стратегию на постсоветском пространстве. Однако вряд ли речь идет о коренном повороте.

"Администрация Обамы и Госдепартамент в последние годы не признавали интересов России на постсоветском пространстве и называли вредной любую кооперацию. А нынешняя администрация, судя по всему, будет в большей степени придерживаться подхода, который проповедовал госсекретарь США Генри Киссинджер при президенте Ричарде Никсоне. Речь идет об идее балансов интересов", – объяснил Рогулев.

Однако, подчеркнул политолог, переход к новой стратегии не обозначает, что американцы начнут действовать в ущерб своим интересам.

Пока мы наблюдали, что интересы США могут простираться куда угодно – и на Кавказ, и в Закавказье, и на Украину. А Россия, считали в администрации Обамы, почему-то не имеет право свои интересы распространять.

"Появилась надежда на более реалистичный, прагматичный, деловой и менее идеологизированный подход. Как рассуждает Трамп? Чтобы заключить сделку, нужно учитывать определенные интересы другой страны. Если их вообще никак не учитывать, тогда зачем переговоры – можно просто давить и требовать".

Виктория Нуланд — выпускница Браунского университета. Для его выпускников в США существует распределение, и по нему Нуланд попала в СССР. Она была пионерважатой в детском лагере под Одессой, а в статусе дипломата первый раз работала в Китае. Вскоре была переведена на постоянную работу в Государственный департамент, где курировала страны Тихоокеанского бассейна и Восточной Азии.

Отношениями с СССР Нуланд занималась с 1988 по 1993 год. Вначале она работала в Улан-Баторе, отвечала за политику США в Советском Союзе и странах Кавказа. С 1991 по 1993 она тесно сотрудничала с правительством Бориса Ельцина.