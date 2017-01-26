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Боеприпасы времен ВОВ взорвали в акватории Сочи

Боеприпасы времен ВОВ взорвали в акватории Сочи

© Фото: с сайта ФГКУ "Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РФ
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Самолет времен Великой Отечественной войны с боезарядом на борту обнаружили водолазы во время поисков разбившегося 25 декабря cамолета Ту154 с 84 пассажирами и 8 членами экипажа на борту.

СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Бомбы с затонувшего во время Великой Отечественной войны бомбардировщика были взорваны в море, сообщает сайт Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Два дня специалисты группы подводного разминирования МЧС России из Севастополя обследовали самолет, приняли решение взрывать в море и выносить на сушу.

По словам начальника части пиротехнических и специальных водолазных работ Константина Мельника, были соблюдены все меры предосторожности, было организовано оцепление акватории, остановлено судоходство и предупреждены все береговые службы и аэропорт.

Как сообщается на сайте Южного региона МЧС, боеприпасы под водой переместили на 350 метров от самолета. Если следить по карте, то направление от Адлера в сторону Хосты.

После взрыва специалисты обследовали дно. Движение в акватории было возобновлено.

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