Боеприпасы времен ВОВ взорвали в акватории Сочи

СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Бомбы с затонувшего во время Великой Отечественной войны бомбардировщика были взорваны в море, сообщает сайт Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Два дня специалисты группы подводного разминирования МЧС России из Севастополя обследовали самолет, приняли решение взрывать в море и выносить на сушу.

По словам начальника части пиротехнических и специальных водолазных работ Константина Мельника, были соблюдены все меры предосторожности, было организовано оцепление акватории, остановлено судоходство и предупреждены все береговые службы и аэропорт.

Как сообщается на сайте Южного региона МЧС, боеприпасы под водой переместили на 350 метров от самолета. Если следить по карте, то направление от Адлера в сторону Хосты.

После взрыва специалисты обследовали дно. Движение в акватории было возобновлено.