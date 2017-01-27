Штайнмайер назвал усилия Турции и РФ по Сирии в Астане промежуточными

СУХУМ, 27 янв — Sputnik. Совместные действия России и Турции в урегулировании сирийского конфликта на переговорах в Астане станут лишь промежуточным шагом, считает покидающий пост главы МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает РИА Новости.

"Масштабная операция России в Сирии была, конечно, начата в том числе для того, чтобы оспорить провоцирующую позицию США, которые отнесли РФ к региональным силам. По меньшей мере с точки зрения русских им это, кажется, удалось, Россию воспринимают как серьезного военного и политического игрока. Возможно, многих в России это краткосрочно устраивает. Однако, России не стоит заниматься самообманом. Не будет пути обратно ко временам Ялты (Ялтинской конференции — ред.)", — заявил Штайнмайер.

© AFP/ Kirill KUDRYAVTSEV В Астане сделан шаг к миру в Сирии

По словам министра, Россия не сможет найти себе партнеров только при помощи своей восстановленной военной мощи. "России неизбежно придется прибегнуть к поиску партнера и политическим методам, если она хочет играть влиятельную роль в международном сообществе", — добавил министр.

По словам министра, военная операция России в Сирии "внесла вклад в падение Алеппо" и поддержала режим президента Сирии Башара Асада. "Но это еще далеко не решение для Сирии. И Россия, и Турция знают, что решение этого конфликта может удастся только при участии тех игроков, которые всегда были причастны к сирийскому конфликту. Усилия Турции и России в Астане останутся только промежуточным шагом. Обе страны заинтересованы в том, чтобы разделить ответственность за политическое решение между несколькими участниками. Поэтому они обратно передадут переговоры под попечительство ООН", — сказал Штайнмайер.

Министр также подчеркнул, что сирийский конфликт, прежде всего, является примером неспособности Совета Безопасности ООН к переговорам. "Вопрос в том, где и когда все пошло не так. Я считаю сирийский кризис хронологией упущенных шансов. С самого начала", — добавил Штайнмайер.

Переговоры по Сирии проходили в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана. Россия, Иран и Турция как гаранты перемирия в Сирии договорились на переговорах в Астане о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР.