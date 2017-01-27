Из России на китайском: знаменитости записали поздравление с Новым годом

СУХУМ, 27 янв — Sputnik. Звезды российской эстрады, известные спортсмены и общественные деятели обратились к жителям "Поднебесной" на китайском языке с пожеланиями здоровья, долголетия, радости, благополучия, удачи, счастья и исполнения желаний в год Красного Петуха.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:14 / 1.40Mb / просмотров видео: 19) Sputnik © Sputnik. Дмитрий Киселев поздравляет Китай с Новым годом на китайском языке

Видеопоздравления доступны в специальном разделе на сайте Sputnik China.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:12 / 1.32Mb / просмотров видео: 15) Sputnik © Sputnik. Федор Бондарчук поздравляет Китай с Новым годом на китайском языке

В поздравлении приняли участие такие известные люди как певица Нюша.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:16 / 1.63Mb / просмотров видео: 18) Sputnik © Sputnik. Певица Нюша поздравляет Китай с Новым годом на китайском языке

А также эстрадная исполнительница Виктория Дайнеко, автор и исполнитель Митя Фомин, группа "Фабрика", лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко, актриса Анна Чурина, режиссер Федор Бондарчук, гимнастка Светлана Хоркина, баскетболист Андрей Кириленко и хоккеист Иван Телегин, председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов и Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.