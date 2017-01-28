Стали известны подробности первого телефонного разговора Путина и Трампа

СУХУМ, 28 янв — Sputnik. Президенты России и США провели первый телефонный разговор с момента вступления Дональда Трампа на должность президента Америки, заявила пресс-служба Кремля, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность и пожелал ему успехов на президентском посту, который тот занял 20 января. Президенты двух стран обсудили широкий спектр вопросов, включая ситуацию в Сирии, а также подчеркнули важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.

REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY Трамп надеется поговорить с Путиным и вместе с РФ "вышибить дух из ИГ"

"Выделена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой – международным терроризмом. Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ, США и ряде других стран — ред.) и других террористических группировок в Сирии", — говорится в сообщении.

Лидеры условились поддерживать регулярные личные контакты, первая беседа прошла в позитивном и деловом ключе, добавили в Кремле.

Путин и Трамп отметили особую важность восстановления торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, и отметили симпатию двух народов друг к другу.

"Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам", — говорится в сообщении.

Путин напомнил, что России более двух столетий поддерживала Америку, была ее союзником в двух мировых войнах, и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом, сообщает Кремль.

— Sean Spicer (@PressSec) 28 января 2017 г.

​Президенты обсудили украинскую проблему, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова.

"Обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, "условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям".

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе своего первого разговора продемонстрировали настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе, сообщает пресс-служба Кремля.