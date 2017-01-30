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Победительницей конкурса Мисс Вселенная? француженка Ирис Миттенар

Титул Мисс Вселенная-2017 завоевала француженка Ирис Миттенэр

REUTERS/Romeo Ranoco
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Первой вице-мисс на конкурсе красоты Мисс Вселенная, проходившем на Филиппинах, стала представительница Гаити, второй — Мисс Колумбия.

СУХУМ, 30 янв — Sputnik. Ирис Миттинэр, 24-летняя студентка-стоматолог из города Лилль на севере Франции, удостоилась титула самой красивой женщины мира на конкурсе красоты Мисс Вселенная, проходившем на Филиппинах, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Первой вице-мисс стала представительница Гаити, второй — Мисс Колумбия.

Во время финальной части конкурса, посвященной ответам на вопросы, участницы подняли политические темы. В частности, победительница затронула вопрос миграционного кризиса, представительницы Колумбии и Кении высказали свои мнения о президенте США Дональде Трампе и бывшем кандидате на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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