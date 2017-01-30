Теракт произошел в мечети в канадской провинции Квебек, есть жертвы

СУХУМ, 30 янв — Sputnik. Неизвестные устроили стрельбу в мечети канадского города Квебек, где в результате стрельбы погибли пять человек, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр канадской провинции Квебек Филипп Куйяр (Philippe Couillard) назвал атаку на мечеть терактом.

"После этого теракта я обратился в Национальное собрание Квебека с просьбой приспустить флаг Квебека", — говорится в сообщении премьера провинции в Twitter.

Полиция канадского города Квебек сообщила в микроблоге Twitter, что ситуация в мечети, где произошла стрельба, взята под контроль, люди эвакуированы.

"Ситуация под контролем, помещения находятся в безопасности, работники эвакуированы. Расследование продолжается", — говорится в сообщении.

Ранее CМИ со ссылкой на главу исламского культурного центра Квебека сообщили о пяти погибших в результате стрельбы в мечети канадского города Квебек. Агентство Рейтер со ссылкой на очевидца сообщало, что в мечети, где произошла стрельба стрельба, находилось порядка 40 человек. Представитель полиции Этьен Дойон подтвердил информацию о нескольких погибших, не называя их точное число. По словам полицейского, двое подозреваемых были задержаны.

По данным радиостанции Radio Canada, неизвестные были в масках и кричали "Аллах Акбар", стреляя в толпу. Отмечается, что во время Рамадана в июне прошлого года под двери мечети была подброшена голова свиньи.