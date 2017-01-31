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Снегопад в Сочи

Мамайский перевал в Сочи открыли для движения автомобилей

© Sputnik. Нина Зотина
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Сильный снегопад 30 января парализовал движение на въезде в центр Сочи со стороны Мамайского перевала, транспорт пропускали порционно, по мере расчистки.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Движение автомобилей на въезде в центр Сочи со стороны Мамайского перевала восстановлено в полном объеме, сообщает РИА Новости  со ссылкой на ФКУ Упрдор "Черноморье".

Заснеженная дорога
© Sputnik. Лана Авидзба
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В понедельник вечером из-за сильного снегопада, который не прекращался весь день, был закрыт для движения автомобилей Мамайский перевал на въезде в центр Сочи. Транспорт пропускали порционно, по мере расчистки.

"На Мамайском перевале возобновлено движение в штатном режиме. В настоящее время на всех федеральных дорогах Краснодарского края и Республики Адыгея обеспечен штатный режим проезда", — говорится в сообщении.

По данным дорожников, в центре Сочи и Хостинский районе был задействован весь имеющийся парк снегоуборочной техники (34 комплексные дорожные машины, 5 погрузчиков). Группировка усилена за счет Краснополянского направления, где погодная ситуация стабилизировалась. Проезд на равнинных участках федеральных дорог большого Сочи сохранен. 

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