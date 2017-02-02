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Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске

Порошенко заявил о планах провести референдум о членстве Украины в НАТО

© AFP/ KIRILL KUDRYAVTSEV
Новости
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Ранее Украине много раз указывали на то, что Североатлантический альянс не принимает страны, у которых есть территориальные споры, а Украина претендует на Крым, который стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года

СУХУМ, 2 фев — Sputnik. Петр Порошенко заявил о намерении провести референдум по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Berliner Morgenрost.

"Четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения. Сейчас – 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа — я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе", — заявил Порошенко.

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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана дорожная карта между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Украины в альянс ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. При этом НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, а Украина претендует на Крым, который стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года.

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