Начали прокладывать морские пролеты для моста в Крым

СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Морские пролеты для моста через Керченский пролив начали прокладывать строители, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

"Первый участок, где стартовала подобная операция, расположен между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Всего же строителям предстоит возвести пролеты над морской гладью протяженностью более 6 километров", — говорится в сообщении.

Работа выполняется с помощью грузоподъемного, гидравлического и сварочного оборудования. Собранные на суше пролеты перемещаются в акваторию со скоростью 15-25 сантиметров в минуту.

© Sputnik. Георгий Зимарев Керченский или Крымский: название моста через пролив определит опрос

"Всего на объекте строительства четыре морских участка, включая участок над фарватером. Их протяженность – более 6 километров из 19 километров трассы мостового сооружения. В общей сложности на этих участках будет установлено более 50 тысяч тонн металлоконструкций автодорожного моста", — сказал заместитель начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Владислава Сафина.

Одновременно на стройке продолжаются работы по сооружению опор по всей трассе моста. К середине января погружено более 3,8 тысячи свай трех типов из более 7 тысяч, предусмотренных проектом, готовы более 230 опор из 595, ведется сборка пролетов на сухопутных участках и арочных пролетных строений, идут работы по бетонированию плиты проезжей части, отметили в инфоцентре. На стройке задействовано около 4 тысяч человек, а к весне будут привлечены дополнительные силы.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта, который финансируется за счет госбюджета, составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.