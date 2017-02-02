Через трудное детство к звездам

11 февраля стартует новое шоу "Ты супер!", совместный проект телекомпании НТВ и международного информационного агентства Sputnik, где примут участие дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов и приемных семей. Вокальный конкурс "Ты супер!" даст шанс талантливым ребят проявить себя и стать настоящими звездами. Кстати, среди звезд российского шоу-бизнеса тоже есть те, кто даже в самых смелых мечтах не представлял, что может собирать стадионы и без влиятельного покровительства. Они собственным примером доказывают, что мир покоряется тем, кто готов к этому.

Юра Шатунов © Sputnik. Екатерина Чеснокова Премьера фильма "Ласковый май" прошла в киноцентре "КАРО фильм Октябрь"

Историю Юрия Шатунова знает почти каждый в нашей стране. Мальчик стал сиротой при живых родителях. Отец бросил семью, а мать злоупотребляла алкоголем. До 12 лет Юра ютился у родственников, но все же оказался в детском доме в Оренбургской области. Именно там он и начал заниматься вокалом. Свои "Белые розы" талантливый парень исполнял на сцене местного Дома культуры, где по счастливой случайности оказался Андрей Разин – менеджер музыкальной студии. Эта встреча изменила жизнь мальчика навсегда.

Стас Пьеха © Sputnik. Александр Вильф Церемония открытия I Всероссийской летней Спартакиады инвалидов

Детей знаменитостей считают баловнями судьбы. Однако Стас Пьеха, сын певицы Илоны Броневицкой и внук легендарной Эдиты Пьехи, недавно признался, что почти все детство провел в детском доме. По словам Стаса, взрослые постоянно работали и его оставляли на попечительство домоуправляющей, которая была директором детдома, в котором мальчик проводил время. Молодой человек до сих пор не может простить обиду своим родным. Конечно, громкая фамилия бабушки проложила молодому человеку дорогу на сцену. Но стать популярным исполнителем Стасу помогли только собственная воля, труд и любовь к музыке.

Светлана Сурганова © Sputnik. Максим Блинов Рок-фестиваль "Крылья". День первый

В жизни солистки группы "Ночные снайперы" Светланы Сургановой было счастливое детство, но однажды в ссоре с мамой она узнала, что родители ее удочерили. С детства Светлана была необычным ребенком. Певица родилась с проблемами со здоровьем, поэтому мать от нее отказалась. Светлане непросто было овладеть искусством игры на скрипке из-за болезни. Но даже это не помешало тому, что она стала скрипачкой.

И это далеко не все звезды, которые добились успеха и признания только благодаря своим стараниям. Возможно, уже скоро НТВ откроет новые имена будущих звезд, которые вдохновят своим примером тысячи других девчонок и мальчишек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, идти за своей мечтой.

"Ты супер!"

Прямая трансляция премьеры шоу "Ты супер" на НТВ состоится 11 февраля в 20:00