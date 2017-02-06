Дефекты в батареях: комиссия установила причину возгорания Galaxy Note 7

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Причиной возгорания смартфонов Galaxy Note 7 стали дефекты в батареях, подтвердило правительство Южной Кореи, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт министерства промышленности, торговли и природных ресурсов Республики Корея.

Случаи возгораний этой модели телефонов в прошлом году вынудили производителя отозвать Galaxy Note 7 и прекратить их производство.

По данным министерства торговли и природных ресурсов Республики Корея, его бюро по техническим стандартам провело анализ причин возгорания отозванных телефонов и обнаружило дефекты аккумуляторов, в частности отсутствие надлежащей изоляции. Вместе с тем также выявлены проблемы в программном обеспечении Galaxy Note 7.

Выводы правительственной комиссии совпали с итогами расследования инцидентов с этой моделью смартфонов, проведенного в декабре 2016 года компанией Samsung Electronics.

Продажи модели Galaxy Note 7 начались в Южной Корее 19 августа прошлого года. В начале сентября было объявлено об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона таких смартфонов после сообщений об их возгораниях во время подзарядки, в частности, в США, Южной Корее и на Тайване. В начале октября Samsung Electronics объявила о временной приостановке производства Galaxy Note 7.

© Sputnik. Максим Блинов "Аэрофлот" не рекомендует брать в салон Samsung Galaxy Note7

Как сообщалось ранее, компания усовершенствовала программу проверки безопасности аккумуляторных батарей, которая состоит из восьми пунктов. Кроме того, Samsung улучшил меры безопасности, которые регулируют стандарты по каждому элементу устройств, включая общую конструкцию и используемые материалы, а также программное обеспечение.

Компания также сформировала консультативную группу по батареям, которая состоит из привлеченных специалистов — ученых и исследователей из таких университетов, как Кембридж, Беркли и Стэнфорд. Samsung выразил надежду, что данные меры дадут возможность улучшить безопасность батарей не только у самой компании, но и в отрасли в целом.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле. Чистая прибыль в третьем квартале 2016 года сократилась на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила около 4 миллиардов долларов.