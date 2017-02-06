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Переговоры по Сирии в Астане

РФ, Турция, Иран начали обсуждать детали контроля за перемирием в Сирии

© REUTERS/ Mukhtar Kholdorbekov
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На встрече в Астане 23-24 января впервые правительственная делегация и оппозиция сели за один стол переговоров, однако прямого контакта без посредников не было.

СУХУМ, 6 фев — Sputnik. Совместная оперативная группа РФ, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии начала заседание в Астане, в обсуждении также участвуют эксперты ООН и Иордании, сообщает РИА Новости.

Ранее на переговорах в Астане по сирийскому урегулированию 23-24 января страны-гаранты (Иран, Россия, Турция) договорились о трехстороннем механизме для контроля режима прекращения огня в Сирии. Детали механизма и его реализацию планируется обсудить на первой встрече оперативной группы в Астане в понедельник.

Сессии мирных переговоров по Сирии в Астане в Rixos President Hotel
© AFP/ Kirill KUDRYAVTSEV
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Минобороны России заявило ранее, что такие встречи в Астане будут регулярными. В свою очередь глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил в пятницу, что встреча будет носить технический характер. Абдрахманов назвал встречу продолжением "астанинского процесса" урегулирования ситуации в Сирии.

Информированный источник в воскресенье сообщил, что во встрече примут участие эксперты России, Турции, Ирана и ООН, а также эксперты из Иордании. Он отметил, что участники встречи намерены обсудить соблюдение сторонами конфликта режима прекращения боевых действий, выработать меры контроля и пресечения нарушений перемирия, затронуть вопросы гуманитарного содействия и повышения взаимного доверия между сирийскими властями и оппозицией.

В столице Казахстана 23-24 января состоялись переговоры делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей официального Дамаска при посредничестве стран-гарантов соглашения о перемирии в стране (Россия, Турция, Иран).

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