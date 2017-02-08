Возможности Трампа снять санкции против России ограничит сенат США

СУХУМ, 8 фев — Sputniki. Cенатор США рассмотрит в среду законопроект, ограничивающий возможность администрации президента США Дональда Трампа снять санкции в отношении России в одностороннем порядке, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Согласно законопроекту Белый дом должен будет предоставить отчет, разъясняющий причины, по которым санкции с России должны быть сняты. После чего в силу будет вступать 120-дневный период, в течение которого конгресс может проголосовать против данных мер.

Прежняя администрация США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой утверждала, что Россия причастна к кибервторжениям в систему американских выборов. В этих обвинениях к ней примкнули и многие республиканцы, в том числе и Линдси Грэм, известный своей антироссийской позицией.

REUTERS/Paul Hackett/File Photo ЕС может весной продлить санкции против РФ

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.