09:47 11 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Нью-Йорке 9 ноября

СМИ: спецслужбы подтвердили часть компромата на Трампа

© AFP/ JIM WATSON
Новости
Получить короткую ссылку
5 0 0

Пресс-секретарь президента США категорически опроверг обвинения в адрес Трампа и назвал новости телеканала CNN "фейковыми".

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Спецслужбы США подтвердили часть скандального доклада о Дональде Трампе, но Белый дом снова опроверг все разговоры об этом, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Ранее ресурс BuzzFeed опубликовал доклад, в котором утверждалось, что Россия имеет компромат на Дональда Трампа.

Дональд Трамп
(AP Photo/Andrew Harnik)
Трамп: будет лучше, если США и РФ наладят диалог

Позже газета Wall Street Journal написала, что доклад был составлен частной фирмой в области безопасности, которая базируется в Лондоне. В Кремле на это ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было. Сам Трамп категорически опроверг попытки скомпрометировать его в прессе и заявил, что речь идет о "фейковых новостях". Он также заявил, что компромат — дело рук его политических противников, и сравнил кампанию по его дискредитации с "порядками нацистской Германии".

По данным американских СМИ, речь идет не о подтверждении "сальных обвинений" в адрес Трампа, а о перехваченных спецслужбами "разговорах российских граждан", которые якобы подтверждают факт некоторых встреч, упомянутых в докладе. По утверждению телеканала, американской разведке удалось подтвердить, что россияне, упомянутые в докладе, действительно общались друг с другом, но не удалось доказать, что они обсуждали именно Трампа. При этом неназванные россияне якобы "участвовали в сборе информации, вредной для Хиллари Клинтон и помогающей Дональду Трампу", утверждают источники. По их словам, американские разведчики так и не пришли к выводу, есть ли у России компромат на Трампа, как утверждается в докладе.

CNN не приводит никаких имен источников и фигурантов доклада, а также каких-либо доказательств информации.

Представители ФБР, минюста США, ЦРУ и офиса директора национальной разведки отказались от комментариев.

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Брейк данс
Брейкеры Абхазии и России: "Bang battle pro" в Сухуме
Самую длинную косу выбрали в Ростове-на-Дону
Самую длинную косу выбрали в Ростове-на-Дону
Статистика ДТП в Абхазии
Потери на дорогах: статистика ДТП в Абхазии за 2016 год

Соцсети

Sputnikabkhazia