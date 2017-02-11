Ученые: антибиотики для новорожденных опасны риском появления пневмонии

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Введение антибиотиков новорожденным существенно увеличивает риск развития пневмонии у новорожденных детей, установили американские исследователи, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Science Translation Medicine.

© Fotolia/ Ruslan Iefremov Рождение сверхмалых: недоношенные дети в Абхазии

Ученые изучали болезни человека на мышах. Исследования показали, что для развития иммунитета у только что родившихся грызунов необходимо взаимодействие специальных клеток кишечника и бактерий, входящих в состав нормальной микрофлоры. В результате этого "сотрудничества" в слизистую оболочку легких проникают клетки, защищающие новорожденных от бактериальной пневмонии.

Опыты показали, что антибиотики не дают проникнуть бактериям в кишечник, в результате чего не происходит их взаимодействие с упомянутыми выше специальными клеткам, а значит не формируется защита от патогенных бактерий, поражающих дыхательную систему.

Полученные данные, считают исследователи, показывают, что антибиотики способствуют риску смерти новорожденных детей от микроорганизмов, вызывающих воспаление легких.