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Ученые: антибиотики для новорожденных опасны риском появления пневмонии

© Sputnik. Алексей Куденко
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Ученые считают, что антибиотики существенно повышают риск смерти новорожденных детей от микроорганизмов, вызывающих воспаление легких.

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Введение антибиотиков новорожденным существенно увеличивает риск развития пневмонии у новорожденных детей, установили американские исследователи, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Science Translation Medicine.

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© Fotolia/ Ruslan Iefremov
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Ученые изучали болезни человека на мышах. Исследования показали, что для развития иммунитета у только что родившихся грызунов необходимо взаимодействие специальных клеток кишечника и бактерий, входящих в состав нормальной микрофлоры. В результате этого "сотрудничества" в слизистую оболочку легких проникают клетки, защищающие новорожденных от бактериальной пневмонии.

Опыты показали, что антибиотики не дают проникнуть бактериям в кишечник, в результате чего не происходит их взаимодействие с упомянутыми выше специальными клеткам, а значит не формируется защита от патогенных бактерий, поражающих дыхательную систему.

Полученные данные, считают исследователи, показывают, что антибиотики способствуют риску смерти новорожденных детей от микроорганизмов, вызывающих воспаление легких.

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