Террористы ИГ казнили 40 мирных граждан в сирийском городе Эль-Баб

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Террористы из группировки "Исламское государство" сразу после взятия в плен казнили 40 жителей сирийского города Эль-Баб, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Аль-Маядин.

В пятницу источник, приближенный к сирийском народному ополчению, сообщил, что сирийская армия и союзные ей силы отрезали последний путь к отступлению боевиков ИГ в Эль-Баб. Правительственные войска подошли к городу на расстояние около километра.

Террористы ИГ находятся практически в окружении, однако протурецкие силы и сирийская армия не координируют свои действия, Дамаск официально считает присутствие турецкой армии на территории САР нарушением суверенитета страны и агрессией.