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Сирийский город Эль-Баб

Террористы ИГ казнили 40 мирных граждан в сирийском городе Эль-Баб

© AP Photo/ Hassan Ammar
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Армия САР наступает на город Эль-Баб с запада и юга, турецкие войска и союзные ей радикальные группировки ведут бои в северных и восточных пригородах города.

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Террористы из группировки "Исламское государство" сразу после взятия в плен казнили 40 жителей сирийского города Эль-Баб, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Аль-Маядин.

В пятницу источник, приближенный к сирийском народному ополчению, сообщил, что сирийская армия и союзные ей силы отрезали последний путь к отступлению боевиков ИГ в Эль-Баб. Правительственные войска подошли к городу на расстояние около километра.

Террористы ИГ находятся практически в окружении, однако протурецкие силы и сирийская армия не координируют свои действия, Дамаск официально считает присутствие турецкой армии на территории САР нарушением суверенитета страны и агрессией.

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