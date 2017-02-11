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Президент Республики Южная Осетия Леонид Тибилов

Кортеж Леонида Тибилова попал в ДТП, президент не пострадал

© Sputnik. Алексей Никольский
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В настоящее время Тибилов находится дома, его самочувствие нормальное, сообщает пресс-служба президента Южной Осетии.

СУХУМ, 11 фев — Sputnik. Президентский кортеж главы Южной Осетии Леонида Тибилова попал в аварию на трассе Цхинвал-Знаур, президент не пострадал, никто из членов кортежа серьезно не пострадал, сообщает Sputnik Южная Осетия.

"ДТП произошло сегодня во второй половине дня в районе села Ногкау. В результате аварии никто серьезно не пострадал, а президенту даже не потребовалась медицинская помощь", — приводит агентство слова пресс-секретаря главы государства Ганы Яновской.

Пресс-секретарь добавила, что в настоящее время Тибилов находится дома, его самочувствие нормальное.

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