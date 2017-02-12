КНДР запустила очередную баллистическую ракету

СУХУМ, 12 фев — Sputnik. Пуск ракеты КНДР был осуществлен утром в воскресенье. Ракета упала в Японское море недалеко от северокорейского восточного побережья, заявила глава минобороны Японии Томоми Инада, сообщает РИА Новости

"Мы полагаем, что ракета упала в Японское море к востоку от восточного побережья КНДР. Мы продолжаем анализ информации", — цитирует агентство Киодо слова Инады.

Представитель Белого дома выразил обеспокоенность очередным запуском баллистической ракеты в КНДР и заявил, что США намерены "надавить" на Китай, чтобы тот повлиял на КНДР. США считают, что КНР обладает наибольшим влиянием на Пхеньян во всем регионе.

Представитель администрации сказал, что Белый дом ожидал провокаций от КНДР вскоре после вступления Дональда Трампа в должность президента, так что запуск ракеты "не был сюрпризом".

Южнокорейские военные эксперты также не исключают, что КНДР осуществила пуск ракеты, чтобы "проверить реакцию США" при новой администрации под руководством президента Дональда Трампа.

"Есть вероятность, что это была демонстрация силы с целью проверить реакцию после установления режима Трампа", — цитирует агентство Киодо слова источника в южнокорейских военных кругах.

Правительство Японии заявило протест КНДР в связи с пуском ракеты. Генсек японского кабмина Ёсихидэ Суга подчеркнул, что ущерба от падения ракеты пока не выявлено. В свою очередь, глава минобороны Японии Томоми Инада заявила, что ведомство ведет сбор информации и пристально следит за ситуацией после пуска ракеты КНДР. После пуска ракеты КНДР в Токио прошло экстренное заседание Совета национальной безопасности Японии.

Пуск баллистической ракеты состоялся в 07.55 по местному времени (01.55 мск) с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Токио утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны страны.

В настоящее время тип ракеты неизвестен. Специалисты пытаются определить, была ли это ракета среднего радиуса действия типа Мусудан или малого радиуса действия типа Нодон.