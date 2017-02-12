Опрос показал, что две трети россиян видят в НАТО угрозу

СУХУМ, 12 фев — Sputnik. Почти две трети россиян считают НАТО угрозой, показал опрос частного американского института общественного мнения имени Джорджа Гэллапа, сообщает РИА Новости.

"Около 67% русских рассматривает НАТО как угрозу, 3% расценивает как защиту", — говорится в опросе на сайте института. Остальной процент мнений респондентов считается неопределившимся.

Отмечается, что большинство в восточной Европе считают альянс защитой. Так в Польше такого мнения придерживаются 62% респондентов, и только 8% опрошенных поляков считают НАТО угрозой. Большинство считают НАТО своей защитой в Косово и Албании 90% и 70% соответственно. В Сербии напротив, большинство считают НАТО угрозой – 64% респондентов.

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В странах пост-советского блока, жители Белоруссии больше всех — 54% считают НАТО угрозой, 3% защитой. В Грузии только 37% считают североатлантический альянс своей защитой, 8% — угрозой. В Украине 29% в пользу НАТО и 35% считают этот военный блок угрозой.

Опрос проводился в течение 2016 года путем телефонных звонков на случайные номера около одной тысячи респондентов в каждых странах. В России опрос проводился у двух тысяч взрослых людей. Средняя статистическая ошибка при подобных опросах от 2,7 до 3,9 процента, говорится в сообщении института Гэллапа.