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Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров: Россия уже ведет диалог с администрацией Трампа

© Sputnik. Григорий Сысоев
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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил начало диалога Москвы с новой администрацией Белого дома и прочит этим контактам интенсивное развитие.

СУХУМ, 12 фев — Sputnik. Россия уже ведет диалог с администрацией нового президента США Дональда Трампа, и он будет более интенсивным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал НТВ.

Здание Капитолия в Вашингтоне
© Fotolia/ Gary
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"Мы с уважением относимся к позициям любой страны и всегда готовы садиться и обсуждать любые подходы, даже те, которые абсолютно противоречат нашим. Я убежден, что наш диалог с администрацией Дональда Трампа, который уже начат, будет продолжаться, будет более интенсивным, как только сформируются все звенья администрации, которые занимаются внешнеполитическими делами", — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Глава внешнеполитического ведомства РФ также отметил, что уже согласовываются условия его контакта с главой Госдепа США.

"Я уже сказал, что мы согласовываем время и место моего контакта с (новым главой госдепа США) Рексом Тиллерсоном. Уже были контакты по другим каналам, телефонные разговоры по вопросам, связанным с нашим взаимодействием в военно-политической сфере", — добавил Лавров.

Сенат конгресса США 1 февраля утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря. Тиллерсон, которому 64 года, в прошлом возглавлял энергетическую компанию ExxonMobil.

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