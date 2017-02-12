Лавров: Россия уже ведет диалог с администрацией Трампа

СУХУМ, 12 фев — Sputnik. Россия уже ведет диалог с администрацией нового президента США Дональда Трампа, и он будет более интенсивным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал НТВ.

© Fotolia/ Gary Возможности Трампа снять санкции против России ограничит сенат США

"Мы с уважением относимся к позициям любой страны и всегда готовы садиться и обсуждать любые подходы, даже те, которые абсолютно противоречат нашим. Я убежден, что наш диалог с администрацией Дональда Трампа, который уже начат, будет продолжаться, будет более интенсивным, как только сформируются все звенья администрации, которые занимаются внешнеполитическими делами", — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Глава внешнеполитического ведомства РФ также отметил, что уже согласовываются условия его контакта с главой Госдепа США.

"Я уже сказал, что мы согласовываем время и место моего контакта с (новым главой госдепа США) Рексом Тиллерсоном. Уже были контакты по другим каналам, телефонные разговоры по вопросам, связанным с нашим взаимодействием в военно-политической сфере", — добавил Лавров.

Сенат конгресса США 1 февраля утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря. Тиллерсон, которому 64 года, в прошлом возглавлял энергетическую компанию ExxonMobil.