В Госдуме РФ обеспокоены пуском КНДР баллистической ракеты

СУХУМ, 12 фев — Sputnik. Член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин выразил обеспокоенность в связи с новым запуском баллистической ракеты со стороны КНДР, отметив, что это направлено на эскалацию напряженности, сообщает РИА Новости.

"Я лично свое мнение высказываю, что однозначно мы выражаем обеспокоенность в связи с произошедшим событием. Запуск ракеты не идет на пользу никаким государствам, а ставит опять под сомнение принципы ядерного разоружения, принципы мирного сосуществования. И еще раз хочу подчеркнуть, что это идет вопреки здравому смыслу и вообще стратегии политики государства, направленной на соблюдение всех договоренностей и по линии ООН, и других блоков", — сказал Швыткин.

© Фото: © REUTERS/ KCNA КНДР запустила очередную баллистическую ракету

Депутат подчеркнул, что запуск ракеты "направлен в целом на эскалацию напряженности, на военизированную составляющую". "Конечно, это недопустимо", — добавил парламентарий.

Россия всегда выступала за нераспространение ядерного оружия, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя запуск КНДР баллистической ракеты.

"Россия всегда выступала за нераспространение ядерного оружия, за то, чтобы в клуб ядерных держав не входили какие-то новые государства. Это политика продолжается со времён Советского союза", — сказал Новиков.

"С другой стороны, КНДР поставлена в очень сложные условия, подвергается внешнему давлению, подвергается санкционному давлению, гораздо более жёсткому, чем РФ. То, что такого рода вещь крайне неприятная, мы могли убедиться в последние годы на себе", — добавил депутат.

При этом он отметил, что США, опираясь на своих союзников — Южную Корею и Японию — проводят довольно жесткую политику в отношении КНДР. "Страна находится в условиях жесткого противостояния с рядом соседних государств и ищет способы себя защитить", — отметил парламентарий.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что запуском баллистической ракеты КНДР напомнила администрации президента США Дональда Трампа о подлинных вызовах безопасности США и их союзников на Дальнем Востоке.

"Запуском баллистической ракеты КНДР напомнила администрации Трампа о подлинных, а не надуманных вызовах безопасности США и их союзников на Дальнем Востоке" — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Пуск баллистической ракеты КНДР состоялся в воскресенье, 12 февраля, в 07.55 по местному времени (01.55 мск) с военной авиабазы в западной провинции Пхенан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета упала в Японское море. Токио утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны Японии.

В настоящее время тип ракеты неизвестен. Специалисты пытаются определить, была ли это ракета среднего радиуса действия типа Мусудан или малого радиуса действия типа Нодон.

Правительство Японии заявило протест КНДР в связи с пуском ракеты. Генсек японского кабмина Ёсихидэ Суга подчеркнул, что ущерба от падения ракеты пока не выявлено. В свою очередь глава минобороны Японии Томоми Инада заявила, что ведомство ведет сбор информации и пристально следит за ситуацией. После пуска ракеты КНДР в Токио прошло экстренное заседание Совета национальной безопасности Японии.