ЕК: антироссийские санкции подпишут даже при хорошем отношении ЕС к РФ

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. То, что многие политики Евросоюза очень дружелюбно относятся к президенту России Владимиру Путину, не помешает руководству стран ЕС, принимающему решения по санкциям, единогласно их поддержать, сказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает РИА Новости.

Важно отметить, что решение о введении и пролонгации санкций принимается в Евросоюзе лишь в случае единогласного согласия всех 28 стран объединения. Такие решения принимаются, как правило, на саммитах глав государств Евросоюза и советах глав МИД стран ЕС.

"По санкциям (в отношении – ред.) России. Звучит немало риторики; мы знаем, что обычно (премьер-министр Венгрии Виктор – ред.) Орбан, кстати, он не единственный, — это достаточно дружелюбно настроенный политик к Путину", — сказал Домбровскис. Он добавил, что в Евросоюзе Обран не один с подобными настроениями.

"И, в конце концов, несмотря на всю эту риторику, (среди руководства стран ЕС – ред.) есть единогласная поддержка санкций в отношении России касательно агрессии на Украине", — сказал он.

REUTERS/Paul Hackett/File Photo ЕС может весной продлить санкции против РФ

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны ЕС сначала ввели индивидуальные санкции против российских физических лиц, а затем секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран ЕС. С тех пор санкции Евросоюза регулярно продлевались.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.