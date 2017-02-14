За и против: мнения россиян о запрете гомеопатии разделились поровну

СУХУМ, 14 фев – Sputnik. У россиян нет единого мнения о запрете гомеопатии, сторонники гомеопатии и сторонники ее запрета разделились поровну: 46% граждан поддерживают предложение о ее запрете, ровно столько же выступают против, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА Новости.

Всероссийский ежедневный опрос "Спутник" был проведен ВЦИОМ 8-9 февраля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

"17% наших сограждан не знали о существовании понятия "гомеопатия" до участия в опросе, еще треть (33%) слышали это слово, но не знают, что это такое", — говорится в материалах опроса.

Чуть менее половины россиян (46%) смогли так или иначе описать понятие "гомеопатия". В основном респонденты говорят, что оно относится к области медицины (15% — "лекарство из природных средств", 9% — "лечебное средство"), но точное определение дать не могут.

Социологи также зафиксировали ответы "лечение подобного подобным", "лечение минимальными дозами самого заболевания" (так ответили по 1% опрошенных); еще 3% определили гомеопатию как "лженауку и шарлатанство", а 2% считают, что это "плацебо, лечение на основе самовнушения".

"В числе респондентов, знающих, по их словам, что такое гомеопатия, пользовались гомеопатическими средствами лично/лечились родственники 49%, или 23% от всех опрошенных россиян, при этом они в большинстве своем уверены в действенности гомеопатии. Так, 42% говорят, что гомеопатия помогала часто, 25% — иногда, а 27% отмечают, что, как правило, она не давала положительного результата", — указано в материалах ВЦИОМ.

В целом среди тех, кто смог дать то или иное определение "гомеопатии", эффективность этого метода скорее оценивается невысоко, уточняют социологи. Как показал опрос, 45% респондентов из этой группы считают, что гомеопатические средства не способствуют выздоровлению больных, а в положительный эффект верят 32%.

"Предложение Российской академии наук запретить гомеопатию в государственных больницах, а в аптеках не продавать гомеопатические средства под видом лекарств поддерживают 46% россиян, имеющих какое-то представление о гомеопатии. В то же время против инициативы высказываются 46%", — сообщают во ВЦИОМ.

При этом доля несогласных с идеей запрета заметно больше среди тех, кто применял гомеопатию (57%) и отмечает ее эффективность (74%).

По данным компании "Медиалогия", за год по теме "гомеопатия" в российских СМИ было зафиксировано более 8,7 тысячи упоминаний. "Пик" упоминаемости приходится на февраль 2017 года (почти 3 тысячи сообщений) — тогда СМИ сообщали о признании гомеопатии лженаукой. "Медиалогия" проводила мониторинг и анализ публикаций за период с февраля 2016 по февраль 2017 года по собственной базе СМИ, включающей порядка 38 тысяч источников.

В феврале комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований признала гомеопатию лженаукой, об этом говорится в меморандуме, подготовленном комиссией. Минздраву РФ рекомендуется вывести гомеопатические препараты из медицинского потребления в государственных учебных учреждениях, не включать гомеопатию в стандарты оказания медицинской помощи. При этом Минздрав РФ настроен беспристрастно и спокойно обсудить проблему гомеопатии со всеми заинтересованными сторонами, сообщила ранее глава ведомства Вероника Скворцова.