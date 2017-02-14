Как Айболит стал президентом Лимпопо: пранкеры разыграли члена конгресса США

СУХУМ, 14 фев — Sputnik. Пранкеры Вован и Лексус выложили в соцсети разговор с американским конгрессменом Максин Уотерс, в котором сообщили ей, что Россия атаковала серверы в Лимпопо и сделала президентом "свою марионетку Айболита", а заодно отправила войска в Габон, чтобы поддержать режим президента Бонго Ондимбы, сообщает РИА Новости.

Максин Уотерс известна тем, что ранее заявила о том, что Россия напала на Корею.

От имени украинского премьера Владимира Гройсмана они обсуждали с Уотерс санкции против России. Конгрессмен сказала, что США планируют их ужесточить.

На вопрос Уотерс, кто заведовал атаками, ей сказали, что особые советники Путина Вован и Лексус.

Сообщение о том, что российские войска оккупировали "Донецк и Львов" заинтересовало конгрессмена.

"Они (Регулярные войска Путина. — Прим. ред.) уже и на востоке, и на западе?" — поинтересовалась Уотерс.

Вован и Лексус также рассказали, что российский президент взял под контроль и телевидение, а в кабинете украинского премьера канал сам по себе сменился на RT, причем в эфире шло интервью с ним же.

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"Со мной случилось то же самое. Я выступала в конгрессе, и моя трансляция прервалась, появился канал Russia Today и показывал свою рекламу 10 минут", — поделилась с "Гройсманом" Уотерс.

Она отметила, что ничего не знала о "новых вторжениях" Путина и предложила встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию во время ее визита в Лондон.

Никакого подтверждения, что собеседницей Вована и Лексуса действительно была Максин Уотерс, нет, однако голос, записанный на этом видео, похож на голос из других роликов с ее участием.

Ранее Уотерс, выступая на пресс-конференции, заявила, что Дональд Трамп "сам провоцирует свой импичмент" и что он готов "броситься в объятия российскому президенту, пока тот продолжает атаковать Корею".

Айболит — персонаж произведений знаменитого советского писателя Корнея Чуковского. Будучи врачом, он отправляется в Африку, чтобы лечить заболевших зверей.