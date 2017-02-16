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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Столтенберг: углубление отношений РФ с Абхазией и Южной Осетией беспокоит НАТО

© Sputnik. Алексей Витвицкий
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Генсек НАТО заявил, что Северо-Атлантический альянс "будет продолжать представлять практический инструментарий, чтобы помочь Грузии идти по пути будущего членства в НАТО".

СУХУМ, 16 фев — Sputnik. Укрепление отношений России с Абхазией и Южной Осетией беспокоит НАТО, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

Министерство иностранных дел России
© Sputnik. Наталья Селиверстова
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"Мы испытываем озабоченность в связи с тем, что Россия углубляет отношения с регионами Грузии – Абхазией и Южной Осетией. Мы призываем Россию отказаться от своего признания независимости этих регионов", — сказал Столтенберг после заседания Комиссии Грузия-НАТО на уровне министров обороны.

В августе 2008 года Южная Осетия и Абхазия объявили о своей независимости, это было сделано после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет обеих бывших автономий, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

По словам Столтенберга, НАТО "будет продолжать представлять практический инструментарий, чтобы помочь Грузии идти по пути будущего членства в НАТО".



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