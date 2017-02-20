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Крым в аренду: депутат из Украины рассказал о плане снятия санкций с РФ

© Sputnik. Александр Максименко
Новости
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Среди пунктов плана украинского депутата о снятии санкций с РФ –передача Крыма в аренду России, возвращение Донбасса в состав Украины, а также амнистия всех, кто не совершал тяжкие преступления.

СУХУМ, 20 фев — Sputnik. О подготовленном для администрации президента США Дональда Трампа плане снятия санкций с России рассказал автора плана, депутат Андрей Артеменко, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал "Страна.ua"

В СМИ сообщали ранее, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. План мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

Флаг ЕС
REUTERS/Toby Melville
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Среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. При этом Артеменко рассказал, что аренда предусмотрена только на 30-50 лет, по истечении которых на полуострове должен пройти референдум, который определит его окончательную принадлежность.

Вторым пунктом плана, по словам Артеменко, является возвращение Донбасса в состав Украины, амнистия всех, кто не совершал тяжкие преступления. "Граница передается Украине, но перед этим на 72 часа вводится коридор для тех, кто не захочет жить в Украине. После этого проводится всеукраинский референдум о предоставлении Донбассу особого статуса, по его результатам принимается соответствующее решение, рассказал он", — рассказал депутат.

После этого создается фонд для возрождения Донбасса, который наполняют разные государства. При этом от России в фонд идут платежи за аренду Крыма. После выполнения этих пунктов санкции с России снимаются и ее отношения с западными странами восстанавливаются, рассказал парламентарий.

Артеменко подчеркнул, что план предусматривает, что Украина становится официально нейтральным государством, не вступает ни в НАТО, ни в ЕС, ни в Таможенный союз, "становится восточноевропейской Швейцарией".

New York Times писала, что украинский депутат заявил о поддержке плана со стороны высокопоставленных помощников президента РФ Владимира Путина. "Стране.ua" Артеменко заявил, что не говорил такого: "Я могу подтвердить, что я передал план Майклу Коэну и Феликсу Сатеру. Они передали его соответствующим американским службам, а уже от них она ушла в Москву. Где, как мне сообщили в Вашингтоне, его уже рассматривают на очень высоком уровне".



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