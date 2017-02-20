Песков: в Кремле не знают о плане по Крыму, Донбассу и снятию санкций с РФ

СУХУМ, 20 фев — Sputnik. В Кремле не знают о каком-либо плане по Крыму, Донбассу и санкциям, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли об этом плане Кремлю.

© Sputnik. Александр Максименко Крым в аренду: депутат из Украины рассказал о плане снятия санкций с РФ

Ранее в СМИ сообщили, что предложения по нормализации отношений между Украиной и Россией и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.

СМИ сообщают, что план мирного урегулирования был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко, который заявил газете о поддержке документа со стороны высокопоставленных помощников президента РФ Владимира Путина. Среди пунктов этого плана — "вывод российских сил из восточной части Украины", проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Депутат Артеменко рассказал, что аренда предусмотрена только на 30-50 лет, по истечении которых на полуострове должен пройти референдум, который определит его окончательную принадлежность. Вторым пунктом плана, по словам депутата, является возвращение Донбасса в состав Украины, амнистия всех, кто не совершал тяжкие преступления. После этого, по его словам, должен быть создан фонд для возрождения Донбасса, который будут наполнять разные государства. При этом от России в фонд пойдут платежи за аренду Крыма, а после выполнения этих пунктов санкции с России будут сняты и ее отношения с западными странами восстановятся, заявил парламентарий.