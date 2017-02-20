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Общий вид поврежденных зданий в Думе, к востоку от столицы Дамаска. 7 сентября 2015.

МО РФ: четыре человека погибли, двое ранены в САР при подрыве автомобиля

© AFP/ SAMEER AL-DOUMY
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Автомобиль с российскими военными подорвался на радиоуправляемом фугасе в Сирии.

СУХУМ, 20 фев — Sputnik. Четыре человека погибли, еще двое ранены среди военнослужащих РФ в Сирии при подрыве автомобиля на радиоуправляемом фугасе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"Шестнадцатого февраля 2017 года в Сирийской Арабской Республике в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четыре российских военнослужащих, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики", — говорится в сообщении.

"Автомобильная колонна сирийских войск, в которой следовал автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс. Проехав около четырех километров, под автомобилем, в котором находились российские военнослужащие, сработал радиоуправляемый заряд", — добавляется в релизе.



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