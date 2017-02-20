СУХУМ, 20 фев — Sputnik. Российский дипломат, постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт МИД РФ.

"МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин. Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования", — говорится в сообщении.

На дипломатической работе Виталий Чуркин был с 1974 года.

С 8 апреля 2006 года был постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и представитель Российской Федерации в Совете Безопасности ООН.

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