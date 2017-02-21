СБ ООН выразил соболезнования в связи с кончиной Чуркина и принял заявление

СУХУМ, 21 фев — Sputnik. Совбез ООН принял заявление в связи со скоропостижной смертью постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, выразил соболезнования его семье и правительству РФ, сообщает РИА Новости.

"Члены Совета Безопасности выразили глубокие соболезнования семье постоянного представителя, правительству и народу Российской Федерации и скорбят о после, который провел более сорока лет на дипломатической службе России, возглавлял миссию страны при ООН более десяти лет, и которому 21 февраля исполнилось бы 65 лет", — говорится в заявлении. Документ был принят единогласно при председательстве в СБ ООН в феврале делегации Украины.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия.

С 21 по 23 февраля в постпредстве РФ при ООН будет открыта книга соболезнований.

© Sputnik. Руслан Кривобок Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи с кончиной постпреда РФ Виталия Чуркина, отметил ценную возможность работать с ним.

"Я только что вернулся в Нью-Йорк, и был шокирован и опечален известием о скоропостижной кончине постпреда Виталия Ивановича Чуркина, выдающегося дипломата", — говорится в распространенном заявлении генсека ООН. Гутерреш находился в Германии, где принимал участие в министерских встречах в Бонне и конференции по безопасности в Мюнхене.

"Несмотря на то, что мы лишь немного служили вместе, я очень ценил возможность работать с ним, и мне будет очень не хватать его понимания ситуации, мастерства и дружбы. Я отдаю должное его вкладу в ООН и выражаю глубочайшие соболезнования его семье, родным, правительству и народу России", — говорится в заявлении Гутерреша.

Совет Безопасности ООН (СБ) никогда не будет прежним без постоянного представителя РФ Виталия Чуркина, написал в понедельник в микроблогое в Twitter его британский коллега Мэтью Райкрофт.

"Главные темы СБ ООН на неделе — Украина и Сирия. (СБ ООН) никогда не будет прежним без Виталия Чуркина", — написал британский постпред.

Чуркин и Райкрфот не раз оказывались по разные стороны "дипломатических баррикад" в ходе заседаний СБ ООН — в первую очередь, именно по Сирии и по Украине. В частности, 2 февраля нынешнего года британец обвинил РФ в кризисе на Украине.

"Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша советь, может быть, будет чуть более чиста, и вы сможете рассуждать на другие темы", — парировал тогда Чуркин.

Еще одна перепалка между двумя дипломатами возникла в октябре прошлого года, когда СБ ООН заблокировал сразу два проекта резолюций по Сирии: французский об установлении в Алеппо режима прекращения огня и бесполетной зоны, а также российский — в поддержку плана спецпосланника ООН и договоренностей РФ и США по Сирии от 9 сентября.

Чуркин, председательствовавший тогда на заседании, сказал, открывая его, что "нам предстоит голосование по двум проектам резолюций Совета, и все мы прекрасно понимаем, что ни один из них не будет принят".

После же голосования Райкрофт, обращаясь к постпреду РФ, назвал "двойным унижением" "одинокое вето, а затем всего четыре голоса "за" ваш текст". "Этот текст был циничной попыткой перевести внимание с вашего сегодняшнего вето, которое вновь лишило какой-либо надежды жителей Алеппо", — сказал он. Постпред Британии также заявил, что из-за происходящего в Алеппо и блокировании Россией проекта резолюции новому генеральному секретарю ООН "будет сложнее работать".

Российский постпред в свою очередь попросил британского коллегу предпринять ряд действий для улучшения ситуации "в очень многих областях и районах света". "Действительно, прекратите сейчас поддерживать разный сброд по всему миру — экстремистов, террористов и разных прочих любителей раскачать ситуацию в той или иной стране. Вообще, прекратите вмешиваться в дела других суверенных государств, оставьте эти колониальные привычки, оставьте мир в покое", — ответил Чуркин.

Чуркин скончался в 20 февраля в Нью-Йорке накануне своего 65-летия.



