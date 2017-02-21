Еще один шаг к пересадке головы: команда Канаверо продолжает подготовку

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Команда хирурга Серджио Канаверо представила фотографии срастающихся нейронов в "половинках" спинного мозга мышей, что позволило приблизиться к возможности пересадки головы человека, сообщает РИА Новости.

© Sputnik. Кирилл Каллиников Канаверо: пересадка головы в России обойдется в 10 миллионов евро

"В представленном общественности документе присутствуют научные свидетельства того, что полтора года назад признавалось учеными невозможным. Сегодня это уже в прошлом, и это достижение открывает широкие перспективы в лечении ряда заболеваний. Как и прежде — исследование идет открыто, и возможность предоставлять текущие результаты очень вдохновляет", — заявил Валерий Спиридонов, инженер из Владимира и первый кандидат на пересадку головы.

В 2015 году Серджио Канаверо объявил о планах пересадить голову добровольца на донорское тело. Хирург предполагает, что сможет соединить спинной и головной мозг при помощи особой процедуры, которую он называет "протокол GEMINI".

Программист из России Валерий Спиридонов, страдающий дистрофией мускулов и прикованный к инвалидной коляске заинтересовался проектом и выразил желание стать его участником.

Однако нейрохирурги выражают разные мнения по поводу вероятности пересадки головы.

А в это время Канаверо и его команда заявили, что приблизились к цели еще один шаг — опубликовали снимки, демонстрирующие сращивание нейронов в спинном мозге крыс, разрезанном специальным ножом, который ученые продемонстрировали в конце прошлого года.

Канаверо использовал специальный состав на базе полиэтиленгликоля для сращивания нейронов, что позволило стимулировать заживление ран нервной ткани.

"Полученные нами данные ясно показывают, что чисто разрезанный спинной мозг можно повторно соединить, заставив нейроны расти на границе между его половинками, что опровергает догму о невозможности подобной процедуры, о чем наши коллеги говорили десятилетиями", — заключают Канаверо и его коллеги.

Снимки показали, что новые нервные окончания действительно начали прорастать через шрам в спинном мозге, и это подтвердило, что методика Канаверо работает хотя бы частично.