Готовим к Масленице: гречневые блины с яблоками

Редакция Sputnik Беларусь делится рецептом гречневых блинов с карамелизированными яблоками и медовым соусом.
Нам понадобится:
Для теста:
- Гречневая мука — 100 г
- Пшеничная мука — 50 г
- Сметана — 100 г
- Сливочное масло — 50 г
- Яйцо — 1 шт.
- Молоко — 300 мл
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Сахар коричневый — 2 ч. л.
- Дрожжи сухие — 0,5 ч. л.
- Соль морская — 1 щепотка
Для соуса:
- Сливочное масло — 80 г
- Мед жидкий — 2 ст. л.
- Соль морская — 1 щепотка
Для начинки:
- Яблоко кислое твердое — 1 шт.
- Сливочное масло — 3 ст. л.
- Сахар коричневый — 2 ст. л.© Sputnik. Людмила ЯнковскаяПродукты для гречневых блинов
Сначала сделаем дрожжевую закваску. Для этого заливаем дрожжи 150 мл теплой воды, добавляем сахар и даем им немного набухнуть. Когда пойдет пенка, это будет означать, что закваска работает.
Теперь займемся основой для теста. Взбиваем яйца со щепоткой соли, добавляем молоко и хорошенько взбиваем в однородную пышную массу.
Два вида муки — пшеничную и гречневую — смешиваем, просеиваем и добавляем частями в массу, непрерывно взбиваем. Сливочное масло растапливаем в сотейнике. Пока масло растапливается, добавляем разведенные дрожжи, перемешиваем тесто.
Непрерывно помешивая, тонкой струйкой вливаем растопленное масло. Взбиваем тесто пару минут, затем даем отдохнуть примерно полчаса. Чтобы компоненты соединились и дрожжи поднялись.
На очереди начинка. Начнем с яблок, чистим их, удаляем сердцевину, разрезаем на полудольки. В сковороде разогреваем сливочное масло выкладываем нарезанные яблоки посыпаем сахаром и карамелизируем.
Теперь займемся соусом. Размягченное сливочное масло соединяем с медом и щепоткой соли и растираем до получения однородной пышной массы.
Разогреваем блинную сковороду, смазываем ее растительным маслом и жарим блины с двух сторон.
Готовые блины смазываем медовым соусом, сверху выкладываем начинку — карамелизированные яблоки и сметану