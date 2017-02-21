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Масленица на Sputnik: гречневые блины с яблоками

Готовим к Масленице: гречневые блины с яблоками

© Sputnik. Людмила Янковская
Новости
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Масленичная или сырная неделя проходит в 2017 году с 20 по 26 февраля.

Редакция Sputnik Беларусь делится рецептом гречневых блинов с карамелизированными яблоками и медовым соусом.

Нам понадобится:

Для теста:

  • Гречневая мука — 100 г
  • Пшеничная мука — 50 г
  • Сметана — 100 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко — 300 мл
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Сахар коричневый — 2 ч. л.
  • Дрожжи сухие — 0,5 ч. л.
  • Соль морская — 1 щепотка

Для соуса:

  • Сливочное масло — 80 г
  • Мед жидкий — 2 ст. л.
  • Соль морская — 1 щепотка

Для начинки:

  • Яблоко кислое твердое — 1 шт.
  • Сливочное масло — 3 ст. л.
  • Сахар коричневый — 2 ст. л.
    Продукты для гречневых блинов
    © Sputnik. Людмила Янковская
    Продукты для гречневых блинов

 

Сначала сделаем дрожжевую закваску. Для этого заливаем дрожжи 150 мл теплой воды, добавляем сахар и даем им немного набухнуть. Когда пойдет пенка, это будет означать, что закваска работает.

Сухие дрожжи
© Sputnik. Людмила Янковская
Сухие дрожжи

Теперь займемся основой для теста. Взбиваем яйца со щепоткой соли, добавляем молоко и хорошенько взбиваем в однородную пышную массу.

Тесто на блины
© Sputnik. Людмила Янковская
Тесто на блины

Два вида муки — пшеничную и гречневую — смешиваем, просеиваем и добавляем частями в массу, непрерывно взбиваем. Сливочное масло растапливаем в сотейнике. Пока масло растапливается, добавляем разведенные дрожжи, перемешиваем тесто.

Тесто на блины
© Sputnik. Людмила Янковская
Тесто на блины

Непрерывно помешивая, тонкой струйкой вливаем растопленное масло. Взбиваем тесто пару минут, затем даем отдохнуть примерно полчаса. Чтобы компоненты соединились и дрожжи поднялись.

Тесто на блины
© Sputnik. Людмила Янковская
Тесто на блины

На очереди начинка. Начнем с яблок, чистим их, удаляем сердцевину, разрезаем на полудольки. В сковороде разогреваем сливочное масло выкладываем нарезанные яблоки посыпаем сахаром и карамелизируем.

Тесто на блины
© Sputnik. Людмила Янковская
Тесто на блины

Теперь займемся соусом. Размягченное сливочное масло соединяем с медом и щепоткой соли и растираем до получения однородной пышной массы.

Готовим соус к блинам
© Sputnik. Людмила Янковская
Готовим соус к блинам

Разогреваем блинную сковороду, смазываем ее растительным маслом и жарим блины с двух сторон.

Готовые блины
© Sputnik. Людмила Янковская
Готовые блины

Готовые блины смазываем медовым соусом, сверху выкладываем начинку — карамелизированные яблоки и сметану

Карамелизированные яблоки
© Sputnik. Людмила Янковская
Карамелизированные яблоки



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