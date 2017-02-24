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Петр Ильичев

Петр Ильичев будет временно исполнять обязанности постпреда РФ при ООН

© Фото: Постоянное представительство Российской Федерации при ООН
Новости
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Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в понедельник 20 февраля.

СУХУМ, 24 фев — Sputnik. Заместитель постперда РФ при ООН Петр Ильичев назначен исполняющим обязанностей в связи со смертью посла Виталия Чуркина в понедельник, сообщили РИА Новости в постоянном представительстве РФ при ООН в четверг.

"Петр Ильичев назначен исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН", — сообщили в дипмиссии. Руководить работой представительства он будет до назначения нового постпреда РФ при ООН.

Постпред РФ при ООН Чуркин скончался в Нью-Йорке в понедельник. Должность постоянного представителя РФ при ООН он занимал с 8 апреля 2006 года.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в разговоре с РИА Новости высказал предположение, что после скоропостижной смерти Виталия Чуркина обязанности постпреда РФ при ООН будет исполнять его первый заместитель, однако потом на эту должность назначат, скорее всего, кого-то другого.



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