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Границы города Аль-Баб

Взрыв в пригороде Эль-Баба в Сирии: около 15 человек погибли

© AFP/ Nazeer al-Khatib
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Пока нет данных, был ли взорван заминированный автомобиль или смертник со взрывчаткой подорвал себя в людном месте.

СУХУМ, 24 фев — Sputnik. Теракт в западном пригороде Эль-Баба в Сирии совершили активисты террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), около 15 человек погибли, есть раненые, сообщил РИА Новости источник в сирийском народном ополчении.

Генштаб Турции в четверг сообщил о завершении зачистки всех кварталов Эль-Баба от террористов в рамках операции "Щит Евфрата", которую проводят турецкая армия и боевики "вооруженной оппозиции".

"Сильный взрыв прогремел в поселении Сусиян, к западу от Эль-Баба. Погибли не меньше 15 человек, десятки пострадали, есть немало и тяжелораненых. Этот теракт провели сторонники ИГ", — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, ополчение пока не располагает точными данными был ли взорван заминированный автомобиль или смертник со взрывчаткой подорвал себя в людном месте.



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