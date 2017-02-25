Ученые: недосып способствует ожирению

СУХУМ, 25 фев — Sputnik. Ученые из Японии выяснили, какая связь между недосыпом и риском набора веса, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Asahi Shimbun.

По мнению исследователей, у людей, которые не высыпаются, снижается количество гормонов, регулирующих аппетит, а количество расходуемой энергии остается таким же, что при повышенном аппетите приводит к набору веса.

© Sputnik. Александр Ковалев Ученые установили, что дневной сон убивает сердце

Ученые закрыли 9 здоровых молодых людей в помещении и измеряли у них скорость метаболизма. Три дня подопытные спали по 7 часов в сутки, а следующие трое суток по 3,5 часов.

За последние трое суток эксперимента количество гормонов, регулирующих аппетит, уменьшилось на 10% по сравнению с уровнем, который был отмечен у подопытных при нормальном режиме сна. После того, как участники вновь вернулись к семичасовому сну, уровень гормонов восстановился до нормального значения.

Ученые также отметили, что несмотря на то, что все это время подопытные получали одинаковое количество пищи, во время второй стадии голод оказался сильнее, чувство голода усиливалось незадолго перед сном.