Теракт у военных объектов в сирийском Хомсе унес жизни около 40 человек

СУХУМ, 25 фев — Sputnik. Смертники подорвали себя возле военных учреждений в сирийском городе Хомс, не менее 32 человек погибли, 24 получили ранения, сказал губернатор сирийской провинции Хомс Таляль аль-Баррази, сообщает РИА Новости.

"Два взрыва террористов унесли жизни более 30 человек и ранили еще 24", — сказал аль-Баррази.

Ранее в субботу шесть террористов-смертников подорвали себя в здании отделения госбезопасности и военной безопасности в Хомсе. Осведомленный источник сообщил, что жертвами атаки боевиков стали 35 человек, в том числе начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).