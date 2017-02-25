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Ситуация в сирийском городе Хомс

Теракт у военных объектов в сирийском Хомсе унес жизни около 40 человек

© Sputnik. Дмитрий Виноградов
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Два смертника подорвали себя в сирийском городе Хомс, есть погибшие и раненые, ответственность за теракт взяли террористы Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

СУХУМ, 25 фев — Sputnik. Смертники подорвали себя возле военных учреждений в сирийском городе Хомс, не менее 32 человек погибли, 24 получили ранения, сказал губернатор сирийской провинции Хомс Таляль аль-Баррази, сообщает РИА Новости.

"Два взрыва террористов унесли жизни более 30 человек и ранили еще 24", — сказал аль-Баррази.

Ранее в субботу шесть террористов-смертников подорвали себя в здании отделения госбезопасности и военной безопасности в Хомсе. Осведомленный источник сообщил, что жертвами атаки боевиков стали 35 человек, в том числе начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).



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