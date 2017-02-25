Захарова: ущерб от отстранения РФ от Паралимпиады еще предстоит оценить

СУХУМ, 25 фев — Sputnik. Решение Международного паралимпийского комитета о не допуске российских спортсменов до Паралимпиады-2016 спустя полгода было признано необоснованным, а ущерб для мирового спорта еще только предстоит оценить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

© Sputnik. Алекс Макнотон WADA признало нехватку доказательств вины многих атлетов РФ в отчете Макларена

Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу на официальном сайте опубликовал открытое письмо генерального директора Кристофа Де Кеппера. В нем говорится, что на последнем заседании 21 февраля в Лозанне, на котором Всемирное антидопинговое агентство (WADA) собиралось оказать помощь международным спортивным федерациям в работе с доказательствами из отчета Ричарда Макларена, агентство признало, что во многих случаях представленных доказательств может быть недостаточно, чтобы доказать вину спортсменов.

По итогам доклада Макларена, посвященного допинговым проблемам в российском спорте, Международный паралимпийский комитет (IPC) в августе принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро и лишении Паралимпийского комитета России (ПКР) членства в организации. ПКР 15 августа подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который 23 августа ее отклонил. Затем ПКР подал апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии, в которой попросил об отсрочке решения CAS, чтобы россияне смогли выступить на Паралимпиаде в Рио, но Федеральный суд Швейцарии его отклонил.

В сентябре 34 российских спортсмена подали объединенный иск в CAS. Однако IPC отказал паралимпийцам в ускоренном рассмотрении иска в суде, в результате чего они лишились шансов выступить в Рио.

"Ровно полгода ушло у международных чиновников на то, чтобы признать решение необоснованным. А вот ущерб для мирового спорта еще только предстоит оценить", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Дипломат также процитировала озвученный 25 августа 2016 года комментарий российского МИД в связи с решением CAS, которое не позволило российской паралимпийской сборной выступить в Рио. В нем решение Спортивного арбитражного суда называлось "отвратительным и бесчеловечным" и противоречащим базовым принципам, которые лежат в основе олимпийских и паралимпийских ценностей, а также отмечалось, что "наказываются ни в чем неповинные спортсмены, люди". При этом в комментарии подчеркивалось, что "спустя какое-то время будет сказано, что это ошибка".