Готовим к Масленице: блины на кефире и водке

На Масленицу Sputnik Беларусь предлагает рецепт нежных блинчиков на кефире и водке.
Заварные блины на кефире с водкой получаются тонкими, нежными и дырчатыми.
Нам понадобится:
- Сахар — 2 ст. л.
- Водка — 3 ст. л.
- Кефир — 500 мл
- Сода — 1 ч. л.
- Соль — 1 щепотка
- Мука — 200 г.
- Вода (кипяток) — 100 мл
- Яйцо — 2 шт.
- Растительное масло — 2 ст. л.© Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯБлины на кефире и водке
Закладываем в чашу миксера яйца и сахар, взбиваем до образования стойкой густой пены. Помним, что яйца для взбивания используем холодные. Добавляем водку в массу и снова хорошенько взбиваем.
Когда масса станет однородной, вводим порционно кефир. Желательно использовать кефир комнатной температуры, это ускорит процесс брожения теста.
Продолжая взбивать, вводим в тесто соль, затем соду. Затем порционно вводим муку, взбиваем до получения однородной массы без комочков. Оставляем тесто на 15-20 минут отстояться.
Добавляем в тесто порцию кипятка и растительного масла, снова взбиваем тесто до получения однородности. И начинаем жарить блины с двух сторон.
Готовые блины складываем пополам и еще раз пополам, получится конвертик. Можно предварительно блины смазать джемом и уже потом складывать конвертиком. Выкладываем на блюдо, поливаем сгущенным молоком, украшаем фруктами (например, дольками красного апельсина), посыпаем шоколадной крошкой и подаем к столу.