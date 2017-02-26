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Блины на кефире и водке

Готовим к Масленице: блины на кефире и водке

© Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ
Новости
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Масленичная или сырная неделя проходит в 2017 году с 20 по 26 февраля.

На Масленицу Sputnik Беларусь предлагает рецепт нежных блинчиков на кефире и водке.

Заварные блины на кефире с водкой получаются тонкими, нежными и дырчатыми.

Нам понадобится:

  • Сахар — 2 ст. л.
  • Водка — 3 ст. л.
  • Кефир — 500 мл
  • Сода — 1 ч. л.
  • Соль — 1 щепотка
  • Мука — 200 г.
  • Вода (кипяток) — 100 мл
  • Яйцо — 2 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
    Блины на кефире и водке
    © Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ
    Блины на кефире и водке

Закладываем в чашу миксера яйца и сахар, взбиваем до образования стойкой густой пены. Помним, что яйца для взбивания используем холодные. Добавляем водку в массу и снова хорошенько взбиваем.

Блины на кефире и водке
© Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ
Блины на кефире и водке

Когда масса станет однородной, вводим порционно кефир. Желательно использовать кефир комнатной температуры, это ускорит процесс брожения теста.

Блины на кефире и водке
© Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ
Блины на кефире и водке

Продолжая взбивать, вводим в тесто соль, затем соду. Затем порционно вводим муку, взбиваем до получения однородной массы без комочков. Оставляем тесто на 15-20 минут отстояться.

Блины на кефире и водке
© Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ
Блины на кефире и водке

Добавляем в тесто порцию кипятка и растительного масла, снова взбиваем тесто до получения однородности. И начинаем жарить блины с двух сторон.

Блины на кефире и водке
© Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ
Блины на кефире и водке

Готовые блины складываем пополам и еще раз пополам, получится конвертик. Можно предварительно блины смазать джемом и уже потом складывать конвертиком. Выкладываем на блюдо, поливаем сгущенным молоком, украшаем фруктами (например, дольками красного апельсина), посыпаем шоколадной крошкой и подаем к столу.

Блины на кефире и водке
© Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ
Блины на кефире и водке



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