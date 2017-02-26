Готовим к Масленице: блины на кефире и водке

На Масленицу Sputnik Беларусь предлагает рецепт нежных блинчиков на кефире и водке.

Заварные блины на кефире с водкой получаются тонкими, нежными и дырчатыми.

Нам понадобится:

Сахар — 2 ст. л.

Водка — 3 ст. л.

Кефир — 500 мл

Сода — 1 ч. л.

Соль — 1 щепотка

Мука — 200 г.

Вода (кипяток) — 100 мл

Яйцо — 2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л. © Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ Блины на кефире и водке

Закладываем в чашу миксера яйца и сахар, взбиваем до образования стойкой густой пены. Помним, что яйца для взбивания используем холодные. Добавляем водку в массу и снова хорошенько взбиваем.

© Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ Блины на кефире и водке

Когда масса станет однородной, вводим порционно кефир. Желательно использовать кефир комнатной температуры, это ускорит процесс брожения теста.

© Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ Блины на кефире и водке

Продолжая взбивать, вводим в тесто соль, затем соду. Затем порционно вводим муку, взбиваем до получения однородной массы без комочков. Оставляем тесто на 15-20 минут отстояться.

© Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ Блины на кефире и водке

Добавляем в тесто порцию кипятка и растительного масла, снова взбиваем тесто до получения однородности. И начинаем жарить блины с двух сторон.

© Sputnik. ЛЮДМИЛА ЯНКОВСКАЯ Блины на кефире и водке

Готовые блины складываем пополам и еще раз пополам, получится конвертик. Можно предварительно блины смазать джемом и уже потом складывать конвертиком. Выкладываем на блюдо, поливаем сгущенным молоком, украшаем фруктами (например, дольками красного апельсина), посыпаем шоколадной крошкой и подаем к столу.