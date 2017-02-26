Наезд автомобиля на параде в Новом Орлеане: около 50 человек пострадали

СУХУМ, 26 фев — Sputnik. Во время наезда автомобиля на толпу людей, присутствовавших на параде Krewe of Endymion в Новом Орлеане в штате Луизиана, пострадали около 50 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Mirror.

Ранее в представитель полиции города сообщила о 12 пострадавших, которые находятся в критическом состоянии.

"По меньшей мере 50 людей были ранены, десяток из них критически", — говорится в сообщении издания.

Инцидент произошел в субботу вечером в центре города во время праздничного парадного шествия Krewe of Endymion.