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Наезд автомобиля на параде в Новом Орлеане

Наезд автомобиля на параде в Новом Орлеане: около 50 человек пострадали

© REUTERS/ Shannon Stapleton
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Инцидент произошел в центре Нового Орлеана во время праздничного парадного шествия Krewe of Endymion.

СУХУМ, 26 фев — Sputnik. Во время наезда автомобиля на толпу людей, присутствовавших на параде Krewe of Endymion в Новом Орлеане в штате Луизиана, пострадали около 50 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Mirror.

Ранее в представитель полиции города сообщила о 12 пострадавших, которые находятся в критическом состоянии.

"По меньшей мере 50 людей были ранены, десяток из них критически", — говорится в сообщении издания.

Инцидент произошел в субботу вечером в центре города во время праздничного парадного шествия Krewe of Endymion.



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