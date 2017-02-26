МИД РФ: Москва осуждает варварские акции экстремистов в Хомсе

СУХУМ, 26 фев — Sputnik. МИД РФ осуждает варварские акции экстремистов в сирийском Хомсе, а организаторы должны понести заслуженное наказание, сообщает РИА Новости.

© AFP/ Sameer Al-Doumy Теракт у военных объектов в сирийском Хомсе унес жизни около 40 человек

В субботу в Хомсе террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ — ред.) осуществила серию терактов. Смертники подорвали себя в здании отделения госбезопасности и безопасности армии, погибли не менее 35 человек, включая командующего отделением безопасности армии по провинции Хомс генерала Хасана Даабуля.

"В Москве решительно осуждают варварские акции экстремистов в Хомсе. Подобные деяния должны получить соответствующую строгую оценку, а их заказчики, организаторы и спонсоры – понести заслуженное наказание", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В российском МИД отметили, что "нельзя допустить реализацию замыслов террористов сорвать усилия международного сообщества в Астане и Женеве обеспечить устойчивое прекращение огня в САР и начать продвижение к политическому урегулированию в Сирии через широкий межсирийский диалог и переговоры на основе резолюции 2254 СБ ООН".