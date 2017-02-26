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Зарубежные страны. Великобритания

Выдавать европейцам рабочие визы на 5 лет планирует Британия после Brexit

© Sputnik. Владимир Песня
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В июне британцы на референдуме проголосовали за выход страны из ЕС, переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС, как ожидается, продлятся около двух лет.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Правительство Великобритании еще до вступления в силу Brexit хочет ввести закон о новых миграционных правилах для граждан ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sunday Times.

"Ожидается самая большая "перетряска" миграционной политики за целое поколение, целью которой станет предоставление многолетних виз мигрантам, которые устраиваются на работу в ключевых секторах экономики, и одновременное ограничение доступа к социальным пособиям для новоприбывших", — пишут СМИ.

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© Sputnik. Сергей Гунеев
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Правительство, чтобы избежать критики по миграционным вопросам, намерено консультироваться с независимым советом относительно того, какое количество рабочих виз следует выдавать.

"На заседании правительственного комитета по Brexit в четверг Тереза Мэй поручила министрам разработать план, состоящий из двух частей: в первой должна идти речь о гражданах ЕС, уже находящихся в Великобритании, во второй должен определяться визовый режим для тех, кто приедет потом", — сообщает источник.

Как ожидается, этот план будет сформулирован в документе, публикация которого планируется на лето. Новый законопроект будет опубликован в начале 2018 года, и правительство рассчитывает, что он вступит в силу до того, как Британия покинет ЕС.

"Один из рассматриваемых высокопоставленными членами кабинета вариантов – это выдача новоприбывающим мигрантам, имеющим работу, пятилетних рабочих виз, но при этом им будет запрещено получать дополнительные пособия во время пребывания в Великобритании", — сообщает издание.

По данным газеты, Мэй планирует инициировать процесс выхода Великобритании из ЕС около 15 марта и объявить, что все европейцы, живущие в стране на этот момент, сохранят свой статус, если ЕС согласится предоставить такие же гарантии британцам, проживающим в континентальной Европе.

Конечной целью правительства остается снижения чистой иммиграции, для этого власти планируют поддерживать разнообразные учебные программы для британцев, чтобы рабочие места доставались жителям страны, а не мигрантам.

Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС, как ожидается, продлятся около двух лет.



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