МИД РФ: отношения РФ и США находятся на низшей точке со времен холодной войны

СУХУМ, 28 фев — Sputnik. Отношения России и США оставляют желать лучшего, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

"Нынешнее состояние связей между Россией и США, как мы все понимаем, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Не будет преувеличением сказать, что наши отношения на сегодня находятся по сути дела на низшей точке за весь период после холодной войны", — сказал он, выступая на круглом столе "Российско-американские отношения: реалии и перспективы" в Госдуме.

По его словам, "Барак Обама и его окружение стали разворачиваться к напряженности, а затем и к конфронтации с нами задолго до украинского кризиса".

"Темп тотальной, обвальной деградации отношений резко ускорился после переворота в Киеве три года назад. Тогда в белом доме пошли на открытую конфронтацию, провозгласив курс на системное сдерживание России, американская сторона резко и радикально ограничила диалог во многих областях…", — отметил он.