Парламент Британии: следует продолжать давить на Россию за Крым и Сирию

СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Доклад о британо-российских отношениях, в котором отмечается необходимость правительством страны продолжать призывать к ответу РФ по вопросу Крыма и за действия в Сирии, представил в Парламент Британии международный комитет палаты общин, сообщает РИА Новости.

"Россия использует возможности, когда ей кажется, что Запад не живет в соответствии со своими идеалами и стандартами. Великобритания должна продолжать призывать Россию к ответу за действия, нарушающие международное гуманитарное паво в Сирии или где бы то ни было, не в последнюю очередь, за незаконную аннексию Крыма", — отметил глава международного комитета палаты общин британского парламента Криспин Блант.

В докладе говорится, что МИД Британии должен прислушиваться к любым предложениям России об урегулировании ситуации на Украине, которые соответствуют международному законодательству.

"Действия России на Украине, демонстрирующие соответствие международному законодательству, могут привести к постепенному снятию санкций и дадут России "дорожную карту" по восстановлению позитивных отношений с Западом", — отмечается в документе.

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Парламентарии призвали МИД страны определить точные обязательства России в рамках минских договоренностей.

Докладчики, однако, признали, что никакого способа полноценно расследовать военные преступления РФ в Сирии пока нет.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.