Клинцевич о размещении мигрантов в Грузии: это угроза нацбезопасности РФ

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. Угрозой национальной безопасности России, назвал идею размещения мигрантов в Грузии первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, сообщает РИА Новости.

© Sputnik. Сергей Строителев МИД Австрии предложил размещать в Грузии беженцев из ЕС

"Пока, что это — вброс, чтобы проверить реакцию той же Грузии. Но дальше могут последовать и более конкретные предложения. Очевидно, что страны ЕС будут стремиться по возможности снять с себя бремя миграционного кризиса и переложить его на других", — сказал Клинцевич.

В связи с этим сенатор напомнил, что недавно Грузия получила безвизовый режим с Евросоюзом, а "бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке".

По словам политика, в силу давних исторических отношений с Грузией ситуация в этой стране не может нас не волновать. "Но предложение главы МИД Австрии Себастьяна Курца прямо затрагивает интересы национальной безопасности России, имеющей с Грузией общую границу, прежде всего, в аспекте угрозы, которую несет международный терроризм", — подчеркнул он.

"Мы помним то время, когда в Панкисском ущелье Грузии готовились террористы, орудовавшие затем у нас на Кавказе", — сказал Клинцевич.