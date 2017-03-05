21:08 05 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
Поиск
Франц Клинцевич. Архивное фото

Клинцевич о размещении мигрантов в Грузии: это угроза нацбезопасности РФ

© Sputnik. Александр Поляков
Новости
Получить короткую ссылку
21 0 0

Идею создать центры Евросоюза для приема беженцев за границами блока, например, в Грузии или на Западных Балканах, предложил глава МИД Австрии Себастьян Курц.

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. Угрозой национальной безопасности России, назвал идею размещения мигрантов в Грузии первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, сообщает РИА Новости

Ситуация с мигрантами в Германии. Архивное фото.
© Sputnik. Сергей Строителев
МИД Австрии предложил размещать в Грузии беженцев из ЕС

"Пока, что это — вброс, чтобы проверить реакцию той же Грузии. Но дальше могут последовать и более конкретные предложения. Очевидно, что страны ЕС будут стремиться по возможности снять с себя бремя миграционного кризиса и переложить его на других", — сказал Клинцевич.

В связи с этим сенатор напомнил, что недавно Грузия получила безвизовый режим с Евросоюзом, а "бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке".

По словам политика, в силу давних исторических отношений с Грузией ситуация в этой стране не может нас не волновать. "Но предложение главы МИД Австрии Себастьяна Курца прямо затрагивает интересы национальной безопасности России, имеющей с Грузией общую границу, прежде всего, в аспекте угрозы, которую несет международный терроризм", — подчеркнул он.

"Мы помним то время, когда в Панкисском ущелье Грузии готовились террористы, орудовавшие затем у нас на Кавказе", — сказал Клинцевич.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Масленичные гуляния в Москве
Итоги недели: пожар, Масленица, коты и чудо-леопарды
Юный поклонник Эрик Аршба расплакался от выступления Валерии Адлейба
Юный поклонник Эрик Аршба расплакался от выступления Валерии Адлейба
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia