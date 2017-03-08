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Общий вид поврежденных зданий в Сирии

Террористы обстреляли ракетами Дейр-эз-Зор в САР, 25 человек пострадали

© AFP/ SAMEER AL-DOUMY
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Большинство пострадавших во время обстрела террористами города Дейр-эз-Зор в Сирии - дети.

СУХУМ, 8 мар — Sputnik. Ранения различной степени тяжести получили 25 человек в результате обстрела боевиками "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ) сирийского города Дейр-эз-Зор, сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентсво САНА.

Согласно его данным, большинство пострадавших — дети. Отмечается, что выпущенные террористами снаряды разорвались на территории кварталов Эль-Кусур и Эль-Джаура. Иные подробности случившегося, а также данные о возможных погибших пока не приводятся.



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