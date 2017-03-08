МИД РФ: преследование христиан в мире приобрело угрожающие масштабы

СУХУМ, 8 мар – Sputnik. Преследование христиан в современном мире приобрело серьезные масштабы, на Ближнем Востоке и в Северной Африке христиане вытесняются из родных мест, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Как сообщили в МИД РФ, во вторник в Женеве "на полях" 34-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) состоялась конференция высокого уровня "Взаимное уважение и мирное сосуществование как условие межрелигиозного мира и стабильности: поддержка христиан и представителей других религий". Организаторами мероприятия выступили Армения, Ватикан, Ливан и Россия. К ним присоединились Бразилия, Венгрия, Греция, Испания, Кипр, Сербия и Хорватия.

© Sputnik. Сергей Пятаков Встреча тысячелетия: патриарх и понтифик встали на защиту христиан

"В ходе конференции было отмечено, что гонения на христиан в современном мире приобрели поистине угрожающие масштабы. Указывалось, что на Ближнем Востоке и в Северной Африке христиане вытесняются из родных мест и физически уничтожаются экстремистскими группировками, продолжается варварское разрушение объектов христианского культурного наследия. Как результат, христианское присутствие в этом регионе стремительно сокращается. Выступавшие неоднократно ссылались на подписанное в прошлом году в Гаване совместное заявление патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска, содержащее призыв к международному сообществу предпринять незамедлительные действия, чтобы остановить массовый исход христиан из ближневосточных стран", — говорится в документе.

Кроме того, указали в МИД РФ, значительное внимание было уделено дискриминации и преследованию Украинской православной церкви Московского Патриархата на Украине и проблемам, с которыми сталкиваются христиане в европейских странах.

"Участники особо подчеркивали, что во многих случаях усиление радикальных антихристианских настроений становится реакцией на агрессивное навязывание обществу чуждых "ценностей" и стандартов. В этой связи выделялась особая актуальность религиозного просвещения, которое призвано стать эффективным инструментом профилактики экстремизма. Было констатировано, что углубление и расширение знаний о христианской религии, а также изучение основ других религиозных учений может уберечь множество людей от попадания в ловушки экстремистской идеологии",- говорится в документе.