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Цветы у здания МИД РФ в Москве в связи с кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина

Причину смерти Чуркина анонимно сообщил СМИ чиновник из мэрии Нью-Йорка

© Sputnik. Vitaliy Belousov
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Сообщение о причинах смерти Виталия Чуркина анонимно в СМИ распространил представитель мэрии города, отказавшийся назвать свое имя по причине того, что он не уполномочен говорить на эту тему публично.

СУХУМ, 11 мар — Sputnik. Несмотря на обещания публично не заявлять о причинах внезапной смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина власти Нью-Йорка через анонимный источник распространили в СМИ информацию о том, что российский дипломат скончался от сердечного приступа, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Официального комментария российской стороны пока нет.

"Представитель России при ООН, состояние которого резко ухудшилось в его офисе в прошлом месяце, скончался от сердечного приступа, и нет подозрений на криминальную составляющую", — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на слова неназванного высокопоставленного представителя мэрии Нью-Йорка.

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© Sputnik. Томас Тхайцук
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Офис судмедэксперта Нью-Йорка в пятницу официально заявил, что не будет обнародовать причины кончины постпреда России при ООН "в целях соблюдения международного права и протокола". Такое положение также соответствует и американскому законодательству. В постпредстве России при ООН подчеркнули, что данное решение соответствует принципам дипломатического иммунитета.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась с "настоятельной просьбой" к американской стороне доводить всю информацию по данному вопросу по официальным каналам во избежание спекуляций в СМИ.

Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Соболезнования в связи с кончиной Чуркина выразили мировые лидеры.

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