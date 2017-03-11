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Ждун - скульптура под названием Homunculus loxodontus Маргрит ван Брифорт

У "Ждуна" появится "Ждуня": автор скульптуры приоткрыла тайну

Фото: Margriet van Breevoort
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Маргрит ван Брифорт создала в 2016 году скульптуру под названием Homunculus loxodontus от латинских слов homunculus (человечек) и loxodontus (африканский слон), в русскоязычном интернете Homunculus loxodontus стал широко известен как "Ждун".

СУХУМ, 11 мар — Sputnik. Автор символа терпеливого пассивного ожидания, скульптуры "Ждуна", Маргрит ван Брифорт работает над новой скульптурой, которую может назвать "Ждуней", сообщает РИА Новости.

Художница опубликовала в своем Instagram фотографию заготовки с подписью по-английски "Что это будет? Ждун или ждуня?" и русскими хэштэгами #ждун и #ждуня. Несколькими днями ранее ван Брифорт разместила в Instagram эскиз с изображением головы существа, похожего на грустного тапира. Форма глиняной заготовки повторяет черты этого существа.

#workinworkinworkin #newsculpture #process #whatwillitbe #zhdun or #zhdunya? #ждун #ждуня

Публикация от Margriet van Breevoort (@margrietvanbreevoort) Мар 10 2017 в 10:29 PSTСудя по эскизу, "Ждуня" отличается высоким лбом, узким хоботом, сравнительно небольшими глазами и наличием торчащих ушей. У "Ждуна" нет ни ушей, ни лба, а грустные черные глаза занимают треть лица.

Свою самую известную скульптуру ван Брифорт создала в 2016 году — под названием Homunculus loxodontus от латинских слов homunculus (человечек) и loxodontus (африканский слон), хотя на самом деле его голова несет черты морского слона (mirounga). В русскоязычном интернете Homunculus loxodontus стал широко известен как "Ждун".

Морские слоны — животные из семейства настоящих тюленей, которое входит в отряд хищных, слоны относятся к отряду хоботовых, а тапиры к отряду непарнокопытных, хотя у всех у них есть хобот.



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